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AİHM, Platini'nin futboldan men cezasına yaptığı itirazı reddetti
6 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti.
Mahkemeden yapılan açıklamada, eski Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter'den 2011 yılında 2 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 1 milyon 800 bin euro) alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Platini'nin cezasında insan haklarını ihlal edecek nitelikte bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:56
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