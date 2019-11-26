Son Dakika Haberleri: AİHM, Romanya'nın Karadeniz'de yasak avlanma yapan Türk teknesine el koymasını haklı buldu
Son Dakika Dünya AİHM, Romanya'nın Karadeniz'de yasak avlanma yapan Türk teknesine el koymasını haklı buldu - Son Dakika Dünya

AİHM, Romanya'nın Karadeniz'de yasak avlanma yapan Türk teknesine el koymasını haklı buldu

6 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Erol Yaşar isimli bir Türk vatandaşının, kendisine ait balıkçı gemisinin Karadeniz’de yasa dışı avlandığı gerekçesiyle Romanya tarafından el konulmasının ardından yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM, Romanya'nın Karadeniz'de yasak avlanma yapan Türk teknesine el koymasını haklı buldu, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Erol Yaşar isimli bir Türk vatandaşının, kendisine ait balıkçı gemisinin Karadeniz'de yasa dışı avlandığı gerekçesiyle Romanya tarafından el konulmasının ardından yaptığı başvuruyu reddetti.


AİHM, Yaşar tarafından 2013 yılında yapılan ve "Romanya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşme'nin (AİHS) mal ve mülkiyet hakkının korunmasıyla ilgili bir 1. protokolünün, 1. maddesinin ihlal ettiği" yolundaki şikayeti kabul etmedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Karadeniz, Romanya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 milyar euroluk müze soygununun görüntüleri yayınlandı
Rumlar, Türk hakemi istemedi! Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:14:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİHM, Romanya'nın Karadeniz'de yasak avlanma yapan Türk teknesine el koymasını haklı buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]