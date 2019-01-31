AİHM Rusya'yı Mahkum Etti
2 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gürcistan vatandaşlarını sınır dışı eden Rusya'yı 10 milyon avro tazminata mahkum etti.
Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gürcistan
vatandaşlarını sınır dışı eden Rusya
'yı 10 milyon avro tazminata mahkum etti.
Merkezi Strazburg
'da bulunan AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyük Daire, 2006'da bin 500 Gürcistan vatandaşını topluca sınır dışı eden ve bu kişileri insanlık dışı şartlarda göz altında tutan Rusya'yı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS), özgürlük ve güvenlik ve işkence yasağı maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Gürcistan'a toplamda 10 milyon avro tazminat ödemeye mahkum etti.
Karara göre tazminat, Gürcistan tarafından söz konusu bin 500 vatandaşına aktarılacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:10 Kaynak: AA
Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı
Son Dakika! 17 Aralık Kumpas Davasında, 25 Sanık İçin İstenen Cezalar Belli Oldu