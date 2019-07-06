AİHM, Selahattin Demirtaş'ın 2011 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayacak
1 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 2011 yılında yaptığı başvuruyu salı günü karara bağlayacak.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:07
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi
(HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın, 2011 yılında yaptığı bir başvuruyu 9 Temmuz Salı günü karara bağlayacak.
Demirtaş, 2010 yılında aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Türkiye
'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiği şikayetinde bulunmuştu.
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