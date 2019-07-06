Son Dakika Haberleri: AİHM, Selahattin Demirtaş'ın 2011 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayacak
Son Dakika Dünya Haber

AİHM, Selahattin Demirtaş'ın 2011 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayacak

1 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 2011 yılında yaptığı başvuruyu salı günü karara bağlayacak.

AİHM, Selahattin Demirtaş'ın 2011 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayacak, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2011 yılında yaptığı bir başvuruyu 9 Temmuz Salı günü karara bağlayacak.

Demirtaş, 2010 yılında aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiği şikayetinde bulunmuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:07 
Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Avrupa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddia edildi İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu'ndan CHP ve HDP'ye terör örgütü PKK yanıtı! Türkiye'de alkol AB'ye göre yüzde 63 daha pahalı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:27:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİHM, Selahattin Demirtaş'ın 2011 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]