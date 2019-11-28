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AİHM, Türk kökenli kaçakçıyı askeri mahkemede yargılayan Bulgaristan'ı mahkum etti
7 saat önce
AİHM, Bulgaristan’da kaçakçılıkla suçlanan Türk kökenli Hüseyin Ahmet Mustafa’nın, askeri mahkemede yargılanmasından dolayı Sofya’nın insan hakları ihlalinde bulunduğunu hükmetti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bulgaristan'da kaçakçılıkla suçlanan Türk kökenli Hüseyin Ahmet Mustafa'nın, askeri mahkemede yargılanmasından dolayı Sofya'nın insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.
Burgaz'da yaşayan 1976 doğumlu Hüseyin Ahmet Mustafa'nın, 2017 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, Bulgaristan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesini ihlal ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:11
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