Son Dakika Haberleri: AİHM, Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan savcı ve hakimlerle ilgili bilgi istedi
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AİHM, Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan savcı ve hakimlerle ilgili bilgi istedi

1 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), Türkiye’de 15 Temmuz’da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından 546 savcı ve hakimin başvuruda bulunduğu bildirildi.

AİHM, Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan savcı ve hakimlerle ilgili bilgi istedi, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM), Türkiye'de 15 Temmuz'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından 546 savcı ve hakimin başvuruda bulunduğu bildirildi.

AİHM'den yapılan açıklamada 'FETÖ" üyeliği suçlamasıyla görevden alınan ve tutuklanan hakim ve savcıların yaptıkları başvurularla ilgili taraflara sorular yöneltildiği bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:38 
Türkiye, Dünya
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