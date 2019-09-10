AİHM, Türkiye’nin Alparslan Altan ile ilgili temyiz başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), temyiz başvurularının ilk incelemesini yapan 5 hukukçudan oluşan paneli, Türk hükümetinin AİHM'in Anayasa Mahkemesi'nin eski Başkanvekili ve üyelerinden Alparslan Altan ile ilgili verdiği karara yaptığı itirazı kabul etmedi.



Bu karar gereği, Türk hükümetinin, Alparslan Altan'ın yaptığı başvurunun bu kez temyiz mahkemesi niteliğindeki 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairede görülmesinin önü kapandı.