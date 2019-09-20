Aıla yeni sezona merhaba dedi

MUHTEŞEM SEZON AÇILIŞI

Türk mutfağını yenilikçi yorumla birlikte iyi müzikle sunan Fairmont Quasar İstanbul'un bahçe katındaki Aila, yeni sezon açılışını geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezona damgasına vuran Aila, yeni sezonunda da iddiasını sürdürmeye devam edecek. Şef Emre İnanır imzalı yepyeni menüsüyle misafirlerini sürpriz lezzetlerle ağırlayacak olan mekan, sezon boyunca birbirinden güzel isimlerin performanslarıyla da eğlenceyi yeniden yorumlamaya devam edecek.

AİLA'YA SÜRPRİZ TRANSFER

Açılışa katılan ünlüler arasında yer alan Aynur Aydın önümüzdeki günlerde Aila'da performans sergileyeceğinin müjdesini verdi. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Serhan Sokulgan'ın performansına devam edeceği mekanda yıl boyunca sürpriz isimler olacak.

Açılışa katılan isimler arasında; Aynur Aydın, Ece Gürsel, Dilan Çıtak Tatlıses, Turaç Berkay gibi isimler vardı.