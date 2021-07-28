Aile Anayasası konusu yeniden sanayicinin gündemine girdi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi, 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı video konferans ortamında gerçekleştirilerek Meclis Başkan Vekili Muammer Çaputçu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, değişimin yeni paradigması Avrupa yeşil mutabakatını gündeme taşıdı.

Başkan Keçeci; "İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomiye girip, sürdürülebilirlik odaklı yeni ticari anlayışının bir çıktısı olan Avrupa yeşil mutabakatı, üretim ve imalat da sıfır emisyon'u kullanan firmalar için fırsatlar, kalanı içinse önemli ek vergiler anlamına geliyor. Farklı bir ifadeyle değişimin yeni paradigmasında nerede olacağımız, geleceğe dönük ihracat hedeflerimizin çizilmesinde de etkin rol oynayacak" dedi.

"Ek karbon vergisine maruz kalmamak önemli"

Ek karbon vergisine değinerek anlatan Keçeci; " Türkiye'nin son on yılda ihracat odaklı büyüme stratejisi küresel dalgalanma dönemleri hariç her ne kadar meyvesini büyüme odaklı vermiş olsa da mevcut pazarlarda süregelen ticaret koşulları ihracat odaklı üretim yapan firmalar için proaktif yatırım kararlarının alınmasını elzem kılıyor. 2019 yılında, 180 milyar dolarlık sınırı geçerek ihracatta kendi rekorunu geliştiren Türkiye, söz konusu ihracatın yüzde ellisini AB Ülkelerine yapmıştı. Rakamın önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte AB'nin orta ve uzun vadede hayata geçirme kararı aldığı Avrupa yeşil mutabakatı ihracatçı firmalar için yeni engel ya da fırsatları içinde barındırıyor. Ton başına 30 ve 50 Euro üzerinden düşünülen vergilendirme sistemi Türkiye için kritik senaryoların doğmasını sağlıyor. 2050 yılına kadar sanayi yatırımlarının sürdürülebilirliği esas almaktan uzaklaşması demek Türkiye için yüzde 2.7 ile yüzde 3.6 oranları arasında milli gelir kaybı anlamına geliyor" diye konuştu.

Aile Anayasası konusu yeniden sanayicinin gündemine girdi

Aile anayasası çalışmalarını tamamlayan ve hala devam etmekte olan meclis üyelerinin deneyimlerini paylaştığı toplantıda, bu konuda çalışma yapmak isteyen meclis üyeleri de bilgilendirildi. Denizli Sanayi Odası'nın daha önce gerçekleştirdiği kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar değerlendirilerek yeni bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmasına karar verildi. Aile anayasası çalışmalarını tamamlayan Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu, tüm meclis üyelerine henüz hiçbir sorunla karşılaşmadan ve çocukların iş hayatına girmesini beklemeden aile anayasası çalışmalarına başlamalarını önerdi. - DENİZLİ