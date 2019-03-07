Son Dakika Haberleri: Aile Badminton Projesi" Hayata Geçirildi

Aile Badminton Projesi" Hayata Geçirildi

1 saat önce

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, "Aile Badminton Projesi"ni aile fertleriyle buluşturdu.

Aile Badminton Projesi
Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, "Aile Badminton Projesi"ni aile fertleriyle buluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında baba-oğul, ana-kız ve dede-torunun badminton oynayarak keyifli anlar yaşadıkları bildirildi.

Badminton il temsilcilerinin 81 ilde uygulamaya başlayacağı projeyle badminton 7'den 70'e herkese sevdirilerek, spor kültürünün toplumda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde başlatılan proje, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını anlatan TBF Başkanı Murat Özmekik, "Proje vesilesi ile badmintonu seven çocuklar aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçiriyor. Önümüzdeki günlerde çocukları, anne-babaları, dede-nineleri Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yeniden bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Projeye dahil olan veliler ise çocuklarını gönül rahatlığıyla badminton antrenörlerine emanet ettiklerini belirterek, çocuklarının sporla daha bilinçli ve zinde büyüdüklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
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