AİLE BAKANI DERYA YANIK, MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖZER'İ TEBRİK ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bir araya geldi. Özer'in yeni görevinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni eden Yanık, Özer'e muvaffakiyetler diledi. Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik projelerde iki Bakanlığın yürüttüğü güçlü iş birliğinin destekçisi olduğunu belirten Bakan Özer de Bakan Yanık'a nazik ziyareti için teşekkür etti.