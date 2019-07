Aile Bakanı Selçuk: "Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239'u tamamlandı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ankara Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.Ankara Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerle yemek programına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , Komutanlar, bir çok şehit yakını ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bakan Selçuk şehit ve gazi yakınlarıyla tek tek ilgilenirken, 15 temmuz gazisi Cihan Kılıç 'ın 6.5 aylık kızı Fatma bebek ile yakından ilgilendi. Hakkari 'de çıkan çatışmada şehit olan askerler için üzüntüsünü dile getiren Bakan Selçuk, "Az önce üzücü bir haber aldık. Hakkari'de PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman askerimiz şehit oldu. Bir kardeşimiz de yaralandı. Rabbim şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin. Cemaliyle mükafatlandırsın. Yaralı kardeşimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Allah dirliğimize birliğimize zeval getirmesin" dedi."Onlar, karşılarında hiçbir zaman güçlü ve daha büyük bir Türkiye istemiyor"15 Temmuz gecesinde büyük bir sınav verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "15 Temmuz gecesi hainlere karşı, kanıyla canıyla mücadele eden; Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizden Allah razı olsun diyorum. 15 Temmuz gecesi; sizler, bizler, hepimiz; milletçe çok anlamlı bir sınav verdik. Cesaretimiz ve milli birliğimiz sayesinde, bize bu güzel toprakları vatan yapan ecdadımızın yüzünü hamdolsun kara çıkarmadık! Çanakkale 'de, İstiklal Harbi'nde ecdadımız, canını vatanımız için nasıl ortaya koyduysa,15 Temmuz'da da milletçe aynı ortak şuur ve ruhla gövdemizi siper ettik. Bu toprakları düşmana çiğnetmemek ve kendimize vatan kılmak için, ecdadımızın büyük bir aşkla verdiği mücadeleyi biliyoruz. Bu topraklar, emperyalist güçlere karşı; Her zaman adaletin, bağımsızlığın ve imanın kalesi olmuştur ve olmaya devam edecek. Vatanımız olan bu topraklar, yedi düvele karşı; Bizlere, dün olduğu gibi bugün de tarihi sorumluluklar yüklüyor. Onlar, karşılarında hiçbir zaman güçlü ve daha büyük bir Türkiye istemiyor! 20. yüzyıldan itibaren uyguladıkları strateji yani dünyayı istedikleri gibi kontrol etme stratejisine devam ediyorlar" diye konuştu."Artık atamaları yılda iki defa değil, hak sahiplerini bekletmeden periyodik olarak yapmaktayız"Şehit ve gazilerinin yakınlarının haklarının iyileştirdiklerini belirten Bakan Selçuk, "Şehit ve gazilerimizin, değerli ailelerimizin vatan için gösterdikleri fedakarlıklar karşısında ne yapsak az. Bu anlayışla şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için her zaman pozitif ayrımcılık yaparak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını, bir iken ikiye çıkardık. Vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık. Artık atamaları yılda iki defa değil, hak sahiplerini bekletmeden periyodik olarak yapmaktayız. Eğitim, konut kredisi, ücretsiz seyahat desteği gibi daha birçok konuda destek sağlamaya devam ediyoruz. Milletimiz, şehitlerimizi her şeyden önce gönlünde yaşatıyor, yaşatmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu."Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239'u tamamlandı"Yargı sürecinin devam ettiğini ifade eden Selçuk, "Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239'u tamamlandı. Sona eren davalarda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezaları verildi. Bizler, bu konuda dirliğimize birliğimize kastetmek isteyen kim varsa asla affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA