Aile Bakanı Selçuk, depremzedelerle bir araya geldi - Son Dakika
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Aile Bakanı Selçuk, depremzedelerle bir araya geldi

9 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ'da kültür parkta bulunan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Aile Bakanı Selçuk, depremzedelerle bir araya geldi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ'da kültür parkta bulunan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta bugün Elazığ'a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kültür Parkta kurulan çadır kente giden Bakan Selçuk, daha sonra Diyanet, UMKE, 112 sahra çadırını ve çocuklar için kurulan mobil oyun alanlarını gezdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Selçuk, yetkililerden de bilgi aldı.

Bakan Selçuk daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne geçerek tedavisi süren yaralılarla görüştü.

(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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