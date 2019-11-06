Son Dakika Haberleri: Aile bakanı selçuk devlet korumasındaki gençler için yapılan atama töreninde konuştu-detay
Son Dakika Güncel Aile bakanı selçuk devlet korumasındaki gençler için yapılan atama töreninde konuştu-detay

Aile bakanı selçuk devlet korumasındaki gençler için yapılan atama töreninde konuştu-detay

6 saat önce

Aile Bakanı Selçuk devlet korumasındaki gençler için yapılan atama töreninde konuştu-Detay.

Aile Bakanı Selçuk devlet korumasındaki gençler için yapılan atama töreninde konuştu-Detay

Aile bakanı selçuk devlet korumasındaki gençler için yapılan atama töreninde konuştu-detay

Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:48 Kaynak: DHA
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