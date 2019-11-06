Aile bakanı selçuk devlet korumasındaki gençler için yapılan atama töreninde konuştu 2
6 saat önce
Aile Bakanı Selçuk devlet korumasındaki gençler için yapılan atama töreninde konuştu 2.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:48 Kaynak: DHA
Aile Bakanı Selçuk devlet korumasındaki gençler için yapılan atama töreninde konuştu 2
Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi: Önümüzdeki yıl ödenecek CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması CHP'li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği yasa dışı uygulamalara karışan bakan Mevlüt Çavuşoğlu İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım