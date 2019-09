Aile Bakanı Selçuk, gaziler ve gazi aileleri ile bir arada

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Gazilerimizin vatanı ve milleti için göstermiş olduğu fedakarlıklar, milletimiz tarafından her zaman takdirle ve gururla, iftiharla karşılaşıyor"

"Sizler hem Allah indinde gazilik payesiyle müşerref oldunuz, hem de milletimizin gönlünde mümtaz bir yere sahipsiniz"

ANKARA - 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle gaziler ve gazi yakınları ile yemekte bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gazilerimizin vatanı ve milleti için göstermiş olduğu fedakarlıklar, milletimiz tarafından her zaman takdirle ve gururla, iftiharla karşılaşıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bakanlık tarafından organize edilen yemekte şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.

800 kişinin katıldığı yemekte konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vatan ve istiklal yolunda canlarını veren, bu toprakları bizlere yurt kılan tüm şehitlerimizi, ahirete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm gazilerimizin ve gazi ailelerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü de bu vesile ile tebrik ediyorum. Canı pahasına vatan müdafaasına koşan siz değerli kardeşlerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunmak isterim. Yüce Rabbimiz, bir ayet-i kerimede şehit ve gazileri kast ederek, 'biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.' diye müjdeliyor. Gazilerimizin yüzlerinde, kendi adıma bu müjdenin pırıltılarını ve gaza ruhunun izlerini görmek mümkün oluyor. Sizler hem Allah indinde gazilik payesiyle müşerref oldunuz, hem de milletimizin gönlünde mümtaz bir yere sahipsiniz. Tabi bu, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bizler de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kahraman gazilerimizin, gazi ailelerimizin, şehit yakınlarımızın sadece bu gün değil, 365 gün her an yanınızda olmayı istiyoruz. Bu özel günler ise toplumda sizle ilgili farkındalığı artırmak için daha ziyade bir vesile oluyor. Kaynaşmak için bir vesile oluyor her birimize" dedi.

"Millet şehit ve gazilerini hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaza ruhu, bu milleti millet yapan en önemli dinamiklerden birisi. Milletimiz taşıdığı bu büyük ruhla 'gazi millet' şanına layık olduğunu, İstiklal Savaşında da 15 Temmuz'da da en güzel şekilde gösterdi. Böyle bir millet şehit ve gazilerini hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak. Emin olun, milletimiz, sizlerin hatıralarına ve emanetine ilelebet sahip çıkacak. Çünkü milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar. Kahramanlık destanlarıyla beraber yaşar. Kahramanı olmayan bir milletin, istiklalinden de istikbalinden de hiçbir şekilde emin olamayız. Bundan söz edemeyiz. Siz gazilerimiz, milletimizin ruhuna işte bu hislerle tercüman olmaktasınız. Bizler, sizlerin şahsında, bütün bir tarihimizi ve vatan tutkumuzu sizlerde görmekteyiz, bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Sizin cesaretiniz, yiğitliğiniz, metanetinizle bu güzel duygularla bu hatırayı yaşatmayı istiyoruz. Gazilerimizin vatanı ve milleti için göstermiş olduğu fedakarlıklar, eminim ki, milletimiz tarafından her zaman takdirle ve gururla, iftiharla karşılaşıyor."

Bakan Selçuk, "Peygamber Efendimiz 'Vatan sevgisi imandandır.' buyuruyor. Çünkü vatan, 'millet' olmak için olmazsa olmazımız. Ruh için beden neyse iman için de vatan odur. Bin yıldır bu topraklarda bedel ödeyerek varlığını sürdüren milletimiz, tarihin her döneminde hak ve adaletin sesi oldu. Mazlumlara, kimsesizlere kucak açtı. Kıbrıs'ta, Kore'de barış için savaşan ve gazi olan; Suriye'de milyonlarca mazlumun hayatını koruyan ve gazi olan silahlı kuvvetlerimiz hepimizin gurur kaynağı oldunuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Doğu ve Güney Doğu'daki terörle mücadelede, kahraman milletimiz bu vatana bu millete sahip çıktı. Asker ve polisimiz, hainlere karşı milletimizin yumruğu oldu. Biz de sizlerden aldığımız bu güçle, bu ruhla, bu inançla zalimlere karşı dik duruşumuzu her zaman sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük Türkiye hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini de dile getiren Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak sizlere ifade etmek istediğimiz bütün bu şükranlar için önemli çalışmalar da sürdürüyoruz" dedi.

"İstihdam hakkını geliştirdik ve niteliğini iyileştirdik"

Bakan Selçuk, çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"İstihdam hakkını geliştirdik ve niteliğini iyileştirdik. 2002 yılına kadar istihdam olarak 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı verilmişken bugün sabah 425 kardeşimizle bu sayı sadece 2019 yılında bin 600'ü aşmış durumda. 2002'den bu tarafa ise 36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. 1995'ten bu yana bu rakam 42 bini aşmış durumda. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok konuda sosyo-ekonomik haklar da tanımış bulunmaktayız."

Bakan Selçuk, "İçinde yaşadığımız coğrafya da bizlere her dönem büyük sorumluluklar yüklüyor. İnanç ve medeniyet değerlerimizin gereği olarak da bizler tarihi bir misyona sahibiz. Bu sorumluluk doğrultusunda da biz daima dinamik ve daima milletimize, vatanımıza sahip çıkan bu şuurla hareket etmek durumundayız. Sizlerin bizim yanımızda olması, bize güç katması çalışmalarımızda bizi motive ediyor. Sizler var oldukça inanıyoruz ki bu vatan ve bu millet ebediyen payidar olacak. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle, 'Sahipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.' Biz inanıyoruz ki sizler, her biriniz bu vatana sahip çıktığınız sürece, genç kuşaklarımızın, çocuklarımızın istiklal ve istikbaline de sahip çıkmış olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, gazilerin Gaziler Günü'nü tebrik etti. Ayrıca, Bakan Selçuk, yemeğe katılan gazi ve gazi yakınları ile sohbet etti ve çocuklarla ilgilendi.