Aile Bakanı Selçuk, Şehit ve Gazi Yakınları ile Gaziler İçin Atama Kurasında Konuştu
1 saat önce
Aile Bakanı Selçuk, şehit ve gazi yakınları ile gaziler için atama kurasında konuştu(Tür: Ankara)
Aile Bakanı Selçuk
, şehit ve gazi yakınları ile gaziler için atama kurasında konuştu
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:37 Kaynak: DHA
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