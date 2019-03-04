Son Dakika Haberleri: Aile Bakanı Selçuk, Şehit ve Gazi Yakınları ile Gaziler İçin Atama Kurasında Konuştu

Aile Bakanı Selçuk, Şehit ve Gazi Yakınları ile Gaziler İçin Atama Kurasında Konuştu

1 saat önce

Aile Bakanı Selçuk, şehit ve gazi yakınları ile gaziler için atama kurasında konuştu(Tür: Ankara)

Aile Bakanı Selçuk, şehit ve gazi yakınları ile gaziler için atama kurasında konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

Selçuk, Güncel
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