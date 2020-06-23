Aile Bakanı ve İstanbul Valisi selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını en kısa sürede çözeceklerini belirten Yerlikaya ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını en kısa sürede çözeceklerini belirten Vali Yerlikaya, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte Esenyurt ilçemizde selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş dileklerimizi ilettik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını en kısa sürede inşallah birlikte çözeceğiz." - İSTANBUL