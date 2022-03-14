Aile Bakanı Yanık, BM'de kadınların iklim değişikliğiyle mücadeledeki kritik rolünü anlattı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler'de (BM), kadınların iklim değişikliğiyle mücadeledeki kritik rolünü anlattı.

Yanık, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66'ncı oturumu kapsamında düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısında konuştu.

İklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin her zamankinden daha sık yaşanmaya başladığına dikkati çeken Yanık, iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların rolünün kritik olduğunu söyledi.

Tarım işçilerinin çoğunu oluşturan kadınların, artan nüfus ve gıda talebinin yıkıcı etkilerini daha fazla hissetmeye başladığına işaret eden Yanık, kadınların aynı zamanda sürdürülebilir çevre savaşında ön saflarda yer aldığını anlattı.

Kuraklık, sel ve aşırı hava olaylarına adapte olma konusunda kadınların yine başı çektiğini belirten Yanık, iklim değişikliyle küresel mücadelede hem kadın hem erkeklerin liderliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Kooperatiflerin kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişimini artırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısında da bahseden Bakan Yanık, "Kadınların güçlendirilmesine yönelik kooperatif projeleri sayesinde 6 bin kadın ve 3 bin erkek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetlerinden faydalanacak. Bununla çiftçilerin ve üreticilerin değişen iklim koşullarına karşı direncini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak hedefleniyor." diye konuştu.

Türkiye'deki sıfır atık projeleri ile de çevrenin korunması konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesinden ve geri dönüşümün önemli ölçüde artmasından bahseden Yanık, Türkiye'nin 2053'e kadar sıfır karbon hedefine ulaşma konusunda kararlı olduğunu söyledi.