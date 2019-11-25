Son Dakika Haberleri: Aile bakanlığı'ndan 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü'ne ilişkin kamu spotu
Son Dakika Güncel Aile bakanlığı'ndan 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü'ne ilişkin kamu spotu - Son Dakika

Aile bakanlığı'ndan 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü'ne ilişkin kamu spotu

6 saat önce

Aile Bakanlığı'ndan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin kamu spotu.

Aile Bakanlığı'ndan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin kamu spotu

Aile bakanlığı'ndan 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü'ne ilişkin kamu spotu

Aile Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
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