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Aile bakanlığı'ndan 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü'ne ilişkin kamu spotu
6 saat önce
Aile Bakanlığı'ndan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin kamu spotu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
Aile Bakanlığı'ndan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin kamu spotu
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