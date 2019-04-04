Aile Boyu" Avukatlar

Edirne Barosu'na kayıtlı "aile boyu avukatlar", nesilden nesle adaletin peşinden gidiyor.

CİHAN DEMİRCİ - Edirne Barosu'na kayıtlı "aile boyu avukatlar", nesilden nesle adaletin peşinden gidiyor.



Edirne'de İşsevenler, Uludağ ve Karakoç aileleri, kuşaktan kuşağa avukatlık mesleğini sürdürmeleriyle dikkati çekiyor.



Avukat Olcay İşsevenler (53), oğlu, gelini ve kuzeniyle aynı baroya kayıtlı olarak çalışıyor.



Olcay İşsevenler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır avukatlık yaptığını söyledi.



Kendisi gibi avukatlığı seven sevdikleriyle aynı mesleği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten İşsevenler, "Genişleyerek, gittikçe büyüyerek, bu mesleği yapıyoruz. İşin güzel kısmı da o. Kuzenimle başladık bu mesleğe. Şimdi oğlum ve gelinim de avukat. Ailede şimdilik 4 avukatız. Kuzenimin oğlu da avukat olmak üzere, stajyer. Çok yakında 5 avukat olacağız ailede. Hukukçuluk, ailemizin geleneği haline geldi. Hukukçu bir aile olarak devam ediyoruz. Büromuz 30 yıldır işliyor." dedi.



Hukukun dünyada geniş bir ölçekte kendine yer bulduğunu ifade eden İşsevenler, kutsal sayılabilecek bir görev yaptıklarını dile getirdi.





Oğlu Kadir Orçun ve kuzeni Şenol İşsevenler'le (52) aynı büroda çalıştığını anlatan avukat Olcay İşsevenler, şöyle devam etti:



"Oğlumla aynı büroda çalışmam beni aşırı derecede rahatlatıyor. Artık mesai saatlerimi daha da kısabiliyorum. Oğlum da avukatlığa başlarken aynı büroda olmamız nedeniyle rahat başladı. O yüzden ailenin hukukçu olması, avukatlık yapmaları, aileye büyük oranda fayda sağlıyor. Mesleğe başlarken elimde bir dava yoktu, başladık. Tırnaklarımızla kazıyarak, çalışarak çevre edindik, işimizde tecrübe edindik. Tecrübeleri edinirken yanlışlar da yaptık. Benden sonraki nesil benim birikimimden faydalanarak, düştüğüm yanlışa düşmüyor. Bu onlar için de güzel bir güç."



Avukat Kadir Orçun İşsevenler (29) de babası ve akrabasıyla aynı büroda çalıştığı için mutlu olduğunu ifade etti.



Genç avukatların mesleğe başlarken çeşitli sorunlarla karşılaştığını anlatan İşsevenler, "Tecrübelerden faydalanmak hususunda, bir insanın başkasının tecrübeleri yerine babasının tecrübelerinden faydalanması iyi bir durum, pozitif bir durum. İlkokul çağımdan bu yana avukat olmanın hayalini kuruyordum. Avukatların içerisinde büyüdük bu sebeple hep avukat olmak istemiştim, bu hayalim de gerçekleşti." diye konuştu.



Kendi bürosunda mesleğini sürdüren Olcay İşsevenler'in gelini, Kadir Orçun İşsevenler'in eşi avukat Özge İşsevenler (29) de insanların sevdiği mesleği yapması gerektiğini kaydetti.



"Bir evde üç avukat"



Edirne'deki avukat ailelerden biri de Uludağ ailesi. Bu aileden anne, baba ve çocuğu avukatlık yapıyor.



Avukat Ahmet Uludağ (53), 31 yıldır avukatlık yaptığını anlattı. Oğluyla aynı büroda çalıştığını anlatan Uludağ, "İnsanın oğluyla aynı büroda çalışması, aynı görevi yapması gurur verici bir durum. Omuzlarınızdaki yükün bir kısmını oğlunuz sizinle paylaşıyor. Avukatlığı gençlere tavsiye ederim ama sayı arttıkça kalite de düşmeye başladı." dedi.



Avukat Emel Uludağ (53) da 27 yıl bir kamu kurumunda avukatlık yaptıktan sonra emekli olduğunu anlattı.



Emekli olmasına rağmen mesleğini devam ettirdiğini ifade eden Uludağ, "5 yıldır serbest avukat olarak çalışıyorum. Aynı zamanda eşim oğlum ve kız kardeşim de avukat. Ailede avukat fazla. Eşim ve oğlum aynı büroda birlikte çalışıyorlar ben ayrı çalışıyorum. Evde pek iş konuşmuyoruz ama birbirimizden yardım alacağımız zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugüne kadar bunun bir zararını görmedik. Oğlumun da mesleğimizi yapmasından dolayı mutluyum, gururluyum. Tabii mesleğin bazı sıkıntıları olabiliyor ama hukuk çok geniş bir alan hayatın içerisinde, gençlere mesleği tavsiye ederim." şeklinde konuştu.



Avukat Utku Deniz Uludağ (28), mesleğini severek yaptığını, anne ve babasının avukatlık tecrübelerinden yararlandığını söyledi.



Edirne'de hukuk savunuculuğu yapan başka bir aile de Karakoç ailesi. Ailenin büyüğü İbrahim (78) oğlu Gökhan (40) ve gelin Aydolu Karakoç (36) da avukatlık yapıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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