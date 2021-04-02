Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar - Son Dakika

Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar

02.04.2021 10:50
Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar, System.String[]

KAYSERİ'de 30 yıllık ayakkabı tamircisi Oğuzhan Dilsizoğlu (41), eşi Yasemin Dilsizoğlu (39) ve oğlu Taha Ramazan Dilsizoğlu (19) ile birlikte baba mesleğini sürdürüyor.

KAYSERİ'de 30 yıllık ayakkabı tamircisi Oğuzhan Dilsizoğlu (41), eşi Yasemin Dilsizoğlu (39) ve oğlu Taha Ramazan Dilsizoğlu (19) ile birlikte baba mesleğini sürdürüyor.

Oğuzhan Dilsizoğlu, 30 yıl önce babasının yanında çırak olarak ayakkabı tamirciliğine başladı. Babasının yanında 20 yıl çalışan Dilsizoğlu, 10 yıl önce Melikgazi ilçesindeki alışveriş merkezinde kendi iş yerini açtı. Bir süre sonra işlere yetişemeyen Dilsizoğlu, eşi Yasemin ve oğlu Taha Ramazan'dan yardım istedi. Önce müşterilerle ilgilenen Yasemin Dilsizoğlu ve oğlu Talha Dilsizoğlu, sonra işi öğrendi ve ayakkabı tamir etmeye başladı. Oğuzhan Dilsizoğlu, şimdi eşi ve oğlu ile birlikte müşterilerin ayakkabılarını tamir ederek, baba mesleğini sürdürüyor.

'AİLECE ÇALIŞMA GURUR VERİCİ'Oğuzhan Dilsizoğlu, ailece çalışmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Eşim ve oğlumla baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapıyoruz. AVM içerisinde çalıştığım için çalışma saatlerim sıkıntılıydı. Gün içerisinde işlerim oluyordu. Birisi yardım etmek zorundaydı. Eşimden rica ettim kendisi de kabul etti. İlk başta dükkana gelen müşterilerle ilgilenmesi için bana yardıma geldi; ama daha sonra, ben yokken ufak tamirler ve boya işlerini yapıyordu. Şimdi ben ne yapıyorsam, aynı işlemleri eşim de yapıyor. Eşimle çalışmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.'YARDIM İÇİN GELDİM, KENDİMİ TAMİRHANEDE BULDUM'Yasemin Dilsizoğlu ise 8 yıl önce eşine yardım için işe başladığını anlatarak, "Müşterilerle ilgilenmek için gelmiştim; ama daha sonra kendimi tamirhanede buldum. Eşim sık sık gün içinde dışarıya malzeme almak için gidiyordu. Gelen müşterileri bekletmemek gerekiyordu. İlk başta boya yapmaya başladım. Sonra topuk lastiği yapmaya başladım. Makinede dikiş diktim. Farkında olmadan her şeyi öğrendim. İlk ayakkabı yaparken eşim dükkanda yoktu. Müşterinin ayakkabısını yapmaya çalıştım. Gayret ettim ve ayakkabıyı tamir etmeyi başardığımda çok mutlu oldum. Ailecek bu işte olduğumuz için birbirimize çok bağlıyız. İstedikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Bütün kadınlara tavsiyem eşlerinize yardımcı olun, her işi yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.'AİLEMLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL'Taha Dilsizoğlu ise "2 yıldır burada çalışıyorum; ama daha önce babamla birlikte geliyordum. Boya ve bakım derken şimdi tüm işlemleri yapabiliyorum. Ailemle çalışmak çok güzel bir duygu. Başka bir işi öğrenseydim bu kadar rahat olamazdım. Sürekli babam ve annemi izliyordum. Yorulduklarını fark ediyordum. Aileme yardım etmek istiyordum ve meslek öğrenmek için buraya başladım. Babamın mesleğini devam ettirmek istiyorum. Dedemden babama, babamdan bana kalan mesleği daha gelişmiş bir şekilde sürdürmek istiyorum. Herkes sevdiği işi yapmalı" şeklinde konuştu

Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar
Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar
Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar
Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar
Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar
Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar
Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar
Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar

Oğuzhan Dilsizoğlu, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aile boyu ayakkabı tamir ediyorlar - Son Dakika


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