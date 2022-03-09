Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler - Son Dakika
Üye Girişi

Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler

09.03.2022 23:45

Sivas polisi 7 yıldır aranan kayıp kişinin cesedine ulaştı.

Sivas polisi 7 yıldır aranan kayıp kişinin cesedine ulaştı. Öldürülüp gömülen kişinin üzerinin betonla örtüldüğü tespit edilirken, ölen şahsın eşinin ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gemerek ilçesinde yaşayan 1985 doğumlu Emrah Dinçer, 2015 yılında hayvancılık yapmak için Niğde'deki eşinin ailesinin yayına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yıla rağmen Dinçer'in izine rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek ilçesi Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas polisi tarafından konu çok yönlü olarak araştırılmaya başlandı.

Tanık itirafı olayı aydınlattı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüm Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Dinçer'in Niğde'de öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. A.Ö. isimli tanık Dinçer'in kayınbiraderleri İ.Ö. ve O.Ö. tarafından öldürülerek Niğde'de bulunan bir ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etti. İfade üzerine İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö gözaltına alındı.

Eva isimli kadavra köpeği buldu

Kadavra köpeği ile ahır bahçesinde yapılan arada Eva isimli köpeğin tepki vermesi üzerine beton zemin iş makinesi ile kırılıp kazıldı. Yapılan kazıda insan kemiklerine ve elbise parçalarına rastlanıldı. Gözaltına alınan 5 kişi Sivas'a getirilip sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler

YORUMLAR
500
Sivas'ta 7 yıldır kayıp olan kişinin cesedi Niğde'de toprağa gömülü bulundu Sivas'ta 7 yıldır kayıp olan kişinin cesedi Niğde'de toprağa gömülü bulundu Sivas'ta Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı Sivas'ta Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Cinayet, Gemerek, Niğde, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler - Son Dakika


Son Dakika
00:06 Kar yağışı nedeniyle THY, 213 uçuşunu iptal etti
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:35 Brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:13:11. #1.11#
SON DAKİKA: Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement