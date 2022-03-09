Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler - Son Dakika

Sivas polisi 7 yıldır aranan kayıp kişinin cesedine ulaştı. Öldürülüp gömülen kişinin üzerinin betonla örtüldüğü tespit edilirken, ölen şahsın eşinin ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gemerek ilçesinde yaşayan 1985 doğumlu Emrah Dinçer, 2015 yılında hayvancılık yapmak için Niğde'deki eşinin ailesinin yayına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yıla rağmen Dinçer'in izine rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek ilçesi Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas polisi tarafından konu çok yönlü olarak araştırılmaya başlandı.

Tanık itirafı olayı aydınlattı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüm Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Dinçer'in Niğde'de öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. A.Ö. isimli tanık Dinçer'in kayınbiraderleri İ.Ö. ve O.Ö. tarafından öldürülerek Niğde'de bulunan bir ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etti. İfade üzerine İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö gözaltına alındı.

Eva isimli kadavra köpeği buldu

Kadavra köpeği ile ahır bahçesinde yapılan arada Eva isimli köpeğin tepki vermesi üzerine beton zemin iş makinesi ile kırılıp kazıldı. Yapılan kazıda insan kemiklerine ve elbise parçalarına rastlanıldı. Gözaltına alınan 5 kişi Sivas'a getirilip sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS