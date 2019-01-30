Aile Boyu Dilencilere Gözaltı
1 saat önce
Taksim Meydanı'nda aile boyu dilencilik yaparak vatandaşlardan zorla para talep eden Suriyeli şahıslar zabıta ve polis ekiplerince gözaltına alındı.
Taksim
Meydanı'nda aile boyu dilencilik yaparak vatandaşlardan zorla para talep eden Suriyeli şahıslar zabıta ve polis ekiplerince gözaltına alındı.
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde Suriyeli şahısların dilencilik yaptığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Suriyeli bir anne - babanın çocuklarını dilendirdiğini tespit eden ekipler şahısları takibe aldı. Takip sonucunda şahıslar dilencilik yaptıkları sırada Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil memurlar tarafından gözaltına alındı.
Dilencilik yapan Suriyeli aile cezai işlemlerin yapılması için Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:45 Kaynak: İHA
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