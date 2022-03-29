Aile boyu fuhuş çetesi... Aralarında anne, baba, oğul ve gelinin de bulunduğu 11 kişilik çete çökertildi - Son Dakika

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Aile boyu fuhuş çetesi... Aralarında anne, baba, oğul ve gelinin de bulunduğu 11 kişilik çete çökertildi

ANKARA - Ankara polisinin aralarında baba, anne, oğul ve gelinin de olduğu fuhuş çetesine yönelik düzenledikleri operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama suçunu işledikleri tespit edilen suç örgütlerine çalışma yaptı. Çalışmalarda 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucunda bin 700 kez fuhşa aracılık ederek il genelinde bulunan günübirlik evlere ve otellere saatlik veya gecelik olarak fuhşa zorlanan 4'ü yabancı olmak 16 mağdur kadını yönlendirdiği tespit edilen D.D, E.D. N.D, G.O. S.D, E.G. İ.E. A.E. G.A. H.Ş. N.Ş. isimli 11 şüpheli, yapılan eşzamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların birinci derece yakın akraba ilişkileri olduğu ( Baba, Anne, Oğul, Gelin) tespit edilip şüphelilere ait ikamet aramalarında 120 bin TL, 20 adet fuhşa aracılıkta kullanılan Gsm hattı ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler adli işlemleri tamamlandıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.