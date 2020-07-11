Aile boyu hırsızlık çetesine "Familya Operasyonu" - Son Dakika

Aile boyu hırsızlık çetesine "Familya Operasyonu"

- Aile boyu hırsızlık çetesine "Familya Operasyonu" Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekiple evden hırsızlık yapan akraba çeteye "Familya Operasyonu" düzenledi.

- Aile boyu hırsızlık çetesine "Familya Operasyonu"

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekiple evden hırsızlık yapan akraba çeteye "Familya Operasyonu" düzenledi.

Başkent polisi evden hırsızlık yapan ve akrabalardan oluşan bir çetenin Keçiören ilçesine dadandığı bilgisini aldı. Böylece harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber özel polislerden oluşan bir ekip kurdu. Yapılan araştırmalar neticesinde 22 kilometre çapındaki alanda 271 kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde, 8 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin B.I.B, eniştesi K.K ve kardeşi U.K olduğunu tespit etti. Sabaha karşı eş zamanlı operasyonla şüphelilerden B.I.B, K.K., U.K yakalandı. K.K baskın esnasında Demetevler mahallesinde bulunan evinde karşı binasının balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis durumu fark ederek hırsızın kaçmasına izin vermedi.

Binlerce liralık zarar

Şüpheliler üzerinde yapılan arama iki adet kol saati ele geçirildi ve gerçek sahiplerine teslim edildi. Hırsızların özellikle gece saatlerinde gözlerine kestirdikleri evlere balkon ve penceresini zorlamak suretiyle girdikleri ve 8 evden 60 Bin TL değerinde ziynet eşyası, 5 Bin TL para, 5 Bin TL değerinde 1 adet cep telefonu çaldıkları belirlendi. Hırsızlık öncesinde B.I.B.' nin gözcülük yaptığı, K.K. ve U.K.' nın ise bina aralarından geçip evlere seri şekilde balkon ya da pencerelerden girdikten sonra hırsızlık olaylarını gerçekleştirip kaçtıkları tespit edildi

Suç dosyaları kabarık ve kesinleşmiş suçları var

Yakalan hırsızların suç dosyalarının kabarık olduğu görüldü. K.K'nin 18'i evden hırsızlık, 7'si otodan hırsızlık, biri oto hırsızlığı, biri yankesicilik olmak üzere toplam 31 suç kaydının olduğu, Mahkemece 1 hırsızlık suçundan arandığı 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. B.İ.B'nin 3'ü evden hırsızlık, biri açıktan hırsızlık, 4 oto hırsızlığı, ikisi otodan hırsızlık olmak üzere 14 suç kaydının olduğu ve mahkeme tarafından 1 hırsızlık suçundan arandığı 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. U.K'nin de 34' ü evden hırsızlık, 5' i açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 64 suç kaydının ortaya çıkarıldı. Hırsızlardan K.K., B.I.B. ve U.K. adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile boyu hırsızlık çetesine 'Familya Operasyonu' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:23:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile boyu hırsızlık çetesine "Familya Operasyonu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]