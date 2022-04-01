Aile boyu hırsızlık kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Aile boyu hırsızlık kamerada

01.04.2022 10:58
Aile boyu hırsızlık kamerada

Erzurum'da 3'ü çocuk 7 kişiden oluşan ailenin çanta hırsızlıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'da 3'ü çocuk 7 kişiden oluşan ailenin çanta hırsızlıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Çocukların da arasında olduğu hırsızlık çetesi, dakikalar içerisinde iş yeri sahibini oyalayıp çantaları çaldı.

Olay, dün 16.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Çaykara Caddesi'ndeki bir çantacıda meydana geldi. Üçü çocuk 7 kişilik ekip, bir çantacının önüne geldi. Ekibin birkaç üyesi iş yeri sahibini oyalarken, diğerleri aldığı çantayı bebek arabası taşıyan ekibin yaşlı üyesine verdi. Ardından dikkat dağıtmak isteyen hırsızlar çanta dükkanına girdi. O sırada dışarıda kalan 7-8 yaşlarındaki erkek çocuk iş yerinin önünde bulunan diğer bir çantayı alıp olay yerinden uzaklaşan yaşlı kadına götürdü.

İş yerinden çıkan hırsızlar son olarak ellerine aldıkları bir çantayla daha olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsız çetesinin peşine düştü. - ERZURUM

Aile boyu hırsızlık kamerada
Aile boyu hırsızlık kamerada

YORUMLAR
500
200 bin TL değerinde ziynet eşya çalan zanlı yakalandı 200 bin TL değerinde ziynet eşya çalan zanlı yakalandı Erzurum'da evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı Erzurum'da evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Yakutiye, Erzurum, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile boyu hırsızlık kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:07:10. #1.13#
SON DAKİKA: Aile boyu hırsızlık kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement