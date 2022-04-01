Aile boyu hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Aile boyu hırsızlık kamerada

01.04.2022 12:22

Erzurum'da 3'ü çocuk 7 kişiden oluşan ailenin çanta hırsızlıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'da 3'ü çocuk 7 kişiden oluşan ailenin çanta hırsızlıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Çocukların da arasında olduğu hırsızlık çetesi, dakikalar içerisinde iş yeri sahibini oyalayıp çantaları çaldı.

Olay, dün 16.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Çaykara Caddesi'ndeki bir çantacıda meydana geldi. Üçü çocuk 7 kişilik ekip, bir çantacının önüne geldi. Ekibin birkaç üyesi iş yeri sahibini oyalarken, diğerleri aldığı çantayı bebek arabası taşıyan ekibin yaşlı üyesine verdi. Ardından dikkat dağıtmak isteyen hırsızlar çanta dükkanına girdi. O sırada dışarıda kalan 7-8 yaşlarındaki erkek çocuk iş yerinin önünde bulunan diğer bir çantayı alıp olay yerinden uzaklaşan yaşlı kadına götürdü.

İş yerinden çıkan hırsızlar son olarak ellerine aldıkları bir çantayla daha olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsız çetesinin peşine düştü.

(Sefa Tetik-İHA)

Aile boyu hırsızlık kamerada
Aile boyu hırsızlık kamerada
Aile boyu hırsızlık kamerada

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Yakutiye, Erzurum, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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