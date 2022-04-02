Aile boyu hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Aile boyu hırsızlık kamerada

02.04.2022 01:06

Aile boyu hırsızlık kamerada -3'ü çocuk 7 kişiden oluşan ailenin çanta hırsızlıkları kameralara yansıdıERZURUM Erzurum'da 3'ü çocuk 7 kişiden oluşan ailenin çanta hırsızlıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Aile boyu hırsızlık kamerada

-3'ü çocuk 7 kişiden oluşan ailenin çanta hırsızlıkları kameralara yansıdı

ERZURUM Erzurum'da 3'ü çocuk 7 kişiden oluşan ailenin çanta hırsızlıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuklarında arasında olduğu hırsızlık çetesi dakikalar içerisinde iş yeri sahibini oyalayıp çantaları çaldı.

Olay dün 16.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Çaykara Caddesindeki bir çantacıda meydana geldi. 3'ü çocuk 7 kişilik ekip çantacının önüne geldi. Ekibin birkaç üyesi iş yeri sahibini oyalarken diğerleri aldığı çantayı bebek arabası taşıyan ekibin yaşlı üyesine verdi. Ardından dikkat dağıtmak isteyen hırsızlar çanta dükkanına girdi. O sırada dışarıda kalan 7-8 yaşlarındaki erkek çocuk iş yerinin önünde bulunan diğer bir çantayı alıp olay yerinden uzaklaşan yaşlı kadına götürdü.

İş yerinden çıkan hırsızlar son olarak ellerine aldıkları bir çantayla daha olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken polis hırsız çetesinin peşine düştü.

Aile boyu hırsızlık kamerada
Aile boyu hırsızlık kamerada
Aile boyu hırsızlık kamerada

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Erzurum, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile boyu hırsızlık kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile boyu hırsızlık kamerada - Son Dakika
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