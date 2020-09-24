Aile boyu kuaförler - Son Dakika

Aile boyu kuaförler

ERZURUM'da kuaförlük yapan Köksal Sevinç (68), 2 kardeşi 2 yeğeni ve 4 akrabasıyla birlikte aynı dükkanda mesleğini sürdürüyor.

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ERZURUM'da kuaförlük yapan Köksal Sevinç (68), 2 kardeşi 2 yeğeni ve 4 akrabasıyla birlikte aynı dükkanda mesleğini sürdürüyor. Sevinç, 6 kızına da kadın kuaför salonu açtı.

Erzurum'da 8 yaşında çırak olarak kuaförlük mesleğine başlayan Köksal Sevinç (68), 1972 yılında kendi iş yerini açtı. Merkez Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Camisi yakınında Erzurum Kuaför ismini verdiği iş yerinde mesleğine devam eden Köksal Sevinç, önce ortanca kardeşi Yüksel'i (55) daha sonra da en küçükleri Mürsel'i (54) yanına aldı. Oğlu Lütfullah ile ablasının oğlu İsmail Çağlayan'ı (47), kardeşi Yüksel'in oğlu Hakan'ı (40), diğer yeğenleri Harun (30) ve Abdullah'ı da (29) kuaförlük mesleğine başlatan Köksal Sevinç, kayınbiraderinin oğlu Melik Demir'e de mesleğini öğretti. Kardeş ve yeğenleri kuaför olan Sevinç, 6 kızını da aynı meslekte yetiştirdi. Kadın kuaförlüğünde usta olan kızları, uzun bir süre çalıştırdıkları salonu evlenince kapatmak zorunda kaldı. Melik'in kendi iş yerini açması, Harun, Abdullah ve Lütfullah'ın başka sektörleri tercih etmesi sebebiyle Köksal Sevinç, 2 kardeşi ve 2 yeğeniyle birlikte çalışmasını sürdürüyor.

'KARDEŞ, YEĞEN AKRABAYLA ÇALIŞMAK ÇOK DAHA GÜZEL'Ayazpaşa'daki 48 yıllık kuaför salonunda ağabeyi, kardeşi ve yeğeni ile hizmet veren Köksal Sevinç, aile olarak bu mesleği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. 1972 yılında mesleğe başladığını söyleyen Sevinç, "Bunu aile mesleği olarak yapmaya niyetlendik. Kardeşlerimi, sonra da yeğenlerimi yanıma alarak devam ettik. Şu anda kuaför salonunda 8 kişi çalışıyor, hepsi de akrabamız. Kardeş, yeğen akrabayla çalışmak çok daha güzel" dedi. HER MÜŞTERİYE AYRI MALZEME

Her müşteri için ayrı bir malzeme dolabı oluşturan Sevinç, pandemi sürecinde bu uygulamayı geliştirdi. Kişiye özel havlu, traş takımı, tarak, fırça gibi malzemeler hazırlayan Sevinç, bunlar için iş yerinde özel bir dolap oluşturdu. Kişiye özel dolap uygulamasını yıllar önce başlattıklarını belirten Sevinç, "Pandemi sürecinde kişiye özel malzemenin faydasını bir kere daha gördük. Dolaplarımızda numara verdiğimiz 450 kişiye özel malzeme var. Traş için gelen müşterilerimiz için kendi malzemelerini kullanıyoruz. Daha sağlıklı bir çalışma oluyor" dedi.


Çağlayan, Erzurum, Kuaför, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aile boyu kuaförler - Son Dakika

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