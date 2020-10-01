Âile boyu pedal çeviriyorlar - Son Dakika

Âile boyu pedal çeviriyorlar

İstanbullu çift ve çocukları, çift kişilik bisikletle yollara düştü.

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İstanbullu çift ve çocukları, çift kişilik bisikletle yollara düştü.

İstanbul Küçük Çekmece'de ikamet eden Dilek ve Selim Tanguroğlu çifti, bebekleri Çağrı ile birlikte yollara koyuldu. Çift kişilik bisikletle pedal çeviren çift, Bursa'nın İznik ilçesine ulaştı. Tanguroğlu çifti, "Yolculuğu Küçük Çekmece'den başladık. Eskihisar'dan feribota bindik. Altınova'dan girip eski ipek yolunu takip ettik. Köyleri aşarak Boyalıca tarafından İznik gölüne vardık. Tarihi yerleri ziyaret ettik . Geceyi İznik'te geçirdik. Ertesi sabah da gölü takip ettik. Orhangazi rampasını aşıp Yalova'ya kadar pedal çevirmeye devam edeceğiz. Yalova'dan hızlı feribotla İstanbul'a döneceğiz. Evliliğimizin ikinci yılında böyle bir tur tertip etmek istedik. Çok mutluyuz" dedi. - BURSA

Âile boyu pedal çeviriyorlar
Âile boyu pedal çeviriyorlar

İstanbul, Yalova, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Âile boyu pedal çeviriyorlar - Son Dakika

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