"Aile boyu" suç çetesi yakalandı

İstanbul ve Kocaeli'de, çok sayıda kapkaç, yağma ve hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülerek gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Darıca ve Çayırova ilçelerinde kapkaç, yağma ve hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis, adresini belirledikleri şüphelilerin İstanbul'un Pendik ilçesindeki evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli B.P. (16) taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Evin çatısına çıkan şüpheli H.P. (29) ise ekiplerce ikna edilerek gözaltına alındı.

Polisler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 91 suçtan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen anne A.P'ye (46) de gözaltı işlemi uyguladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş adliyeye sevk edilirken, annenin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Öte yandan şüpheli kardeşlerin kapkaç ve hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli ağabey ve kardeşin otomobille çıktıkları kaldırımda yürüyen kadının çantasını alıp kaçmaları ile bir otomobili çalmaları yer alıyor.