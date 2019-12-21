Aile boyu tekvandocuların hedefi şampiyon olmak - Son Dakika
Son Dakika Spor Aile boyu tekvandocuların hedefi şampiyon olmak - Son Dakika Spor

Aile boyu tekvandocuların hedefi şampiyon olmak

6 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde tekvandocu baba, çocukları ve eşi ile birlikte tekvando Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Aile boyu tekvandocuların hedefi şampiyon olmak, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde tekvandocu baba, çocukları ve eşi ile birlikte tekvando Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yücer Ailesi'nin hedefi şampiyonluk.


Tokat'ın Niksar ilçesinde 13 yaşında tekvando yapmaya başlayan Kurtuluş Yücer (43), 17 yıldır açtığı kulüpte antrenör olarak spor tutkunlarına hizmet veriyor. Eşi Ayşegül Yücer (40) ile birlikte kulübü işleten Yücer, severek yaptığı spor dalını ailesine de aşıladı. Birlikte çalıştıkları işyerinde eşinin tekvandoyu öğrendiğini ifade eden Yücer, "Eşim kuşak sınavına girdi ve derece gösterdi. 1. dan ve 2. dan olduktan sonra birlikte çocuklara kuşak sınavı yapıyoruz. Büyük kızım zaten sürekli benim yanımda büyüdü, onunla baba-kız olamadık, hoca-öğrenci ilişkimiz oldu. Küçük kızım da bizden görerek başladı spor yapmaya. Büyük kızım üniversitede küçük kızım ise ortaokulda okuyor. Şu anda ikisi de maçlara hazırlanıyor, 2020 yılında hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda derece almak. Büyük kızım tekvandoya benimle başladı. Eşim bana bu konuda çok yardımcı oldu, ben maçlara gittikçe kulübü onlar idare etti, antrenmanlara onlar girdiler. Şimdi çok güzel bir şekilde 70-80 sporcuyla Niksar'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi.


"Aile boyu tekvando yapmak bizim için çok iyi bir duygu"


Türkiye Tekvando Federasyonu'nda 4. dan siyah kuşak sahibi olduğunun altını çizen Yücer, "Büyük kızım Ceyda 3. dan siyah kuşak, küçük kızım Celin 2. dan siyah kuşak ve eşim de 2. dan siyah kuşak sahibi. Aile boyu tekvando yapmak bizim için çok iyi bir duygu, çünkü çocuklara iyi birer örnek olmaya çalışıyoruz. Şu anda 70 civarı sporcumuz var, 2020'de yapılacak olan spor müsabakalarına hazırlanmaya çalışıyoruz, hep birlikte aile boyu spor yapmanın keyfini yaşıyoruz" diye konuştu.


Gençlere tavsiyelerde bulunan Yücer "Gençlere tavsiyem ilk önce eğitim şart diyoruz. Eğitim olacak, eğitimden spora hobi olarak başlamalılar. Çocuklarımızın gereksiz alışkanlıklarından kurtulmaları için spor yapmaları şarttır. Onlar bizim geleceğimizdir, geleceğimizi emin ellere bırakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Ayşegül Yücer ise bir kadın olarak tekvando yapmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarıma örnek olmak beni çok mutlu ediyor. Tüm gençlere spor yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.


"Anne ve babamdan ilham aldım"


Ceyda Yücer (19) ise ailesi ile birlikte 10 yıldır tekvando sporunu yaptığını belirterek, "Annemden ve babamdan ilham alarak bu spora başladım, siyah kuşaktayım. Bu spor savunma sporu asla şiddet içermiyor kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Herkese de bu sporu yapmalarını tavsiye diyorum" şeklinde konuştu. Celin Yücer ise 5 yıldır tekvando yaptığını, ablası ve annesinden ilham alarak severek bu spora başladığını sözlerine ekledi. - TOKAT

Türkiye, Niksar, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Altaylı'dan yerli otomobilin lansmanına eleştiri: Bir heyecana kapılmadım
Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi Doğu Akdeniz'de dengeler değişti, Rum Kesimi İsrail'e sığındı: Hemen imzalayalım

Son Dakika Haberleri
17:44 Alanyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
17:42 Bakan Kasapoğlu, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı - Son Dakika Spor
17:27 Erzurum, 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na aday oldu - Son Dakika Spor
17:27 Kayserispor 3.kez kazanmak istiyor - Son Dakika Spor
17:26 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor
16:30 Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler - Son Dakika Spor
16:07 Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:48:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile boyu tekvandocuların hedefi şampiyon olmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]