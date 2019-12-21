Aile boyu tekvandocuların hedefi şampiyon olmak

Tokat'ın Niksar ilçesinde tekvandocu baba, çocukları ve eşi ile birlikte tekvando Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yücer Ailesi'nin hedefi şampiyonluk.



Tokat'ın Niksar ilçesinde 13 yaşında tekvando yapmaya başlayan Kurtuluş Yücer (43), 17 yıldır açtığı kulüpte antrenör olarak spor tutkunlarına hizmet veriyor. Eşi Ayşegül Yücer (40) ile birlikte kulübü işleten Yücer, severek yaptığı spor dalını ailesine de aşıladı. Birlikte çalıştıkları işyerinde eşinin tekvandoyu öğrendiğini ifade eden Yücer, "Eşim kuşak sınavına girdi ve derece gösterdi. 1. dan ve 2. dan olduktan sonra birlikte çocuklara kuşak sınavı yapıyoruz. Büyük kızım zaten sürekli benim yanımda büyüdü, onunla baba-kız olamadık, hoca-öğrenci ilişkimiz oldu. Küçük kızım da bizden görerek başladı spor yapmaya. Büyük kızım üniversitede küçük kızım ise ortaokulda okuyor. Şu anda ikisi de maçlara hazırlanıyor, 2020 yılında hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda derece almak. Büyük kızım tekvandoya benimle başladı. Eşim bana bu konuda çok yardımcı oldu, ben maçlara gittikçe kulübü onlar idare etti, antrenmanlara onlar girdiler. Şimdi çok güzel bir şekilde 70-80 sporcuyla Niksar'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi.



"Aile boyu tekvando yapmak bizim için çok iyi bir duygu"



Türkiye Tekvando Federasyonu'nda 4. dan siyah kuşak sahibi olduğunun altını çizen Yücer, "Büyük kızım Ceyda 3. dan siyah kuşak, küçük kızım Celin 2. dan siyah kuşak ve eşim de 2. dan siyah kuşak sahibi. Aile boyu tekvando yapmak bizim için çok iyi bir duygu, çünkü çocuklara iyi birer örnek olmaya çalışıyoruz. Şu anda 70 civarı sporcumuz var, 2020'de yapılacak olan spor müsabakalarına hazırlanmaya çalışıyoruz, hep birlikte aile boyu spor yapmanın keyfini yaşıyoruz" diye konuştu.



Gençlere tavsiyelerde bulunan Yücer "Gençlere tavsiyem ilk önce eğitim şart diyoruz. Eğitim olacak, eğitimden spora hobi olarak başlamalılar. Çocuklarımızın gereksiz alışkanlıklarından kurtulmaları için spor yapmaları şarttır. Onlar bizim geleceğimizdir, geleceğimizi emin ellere bırakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Ayşegül Yücer ise bir kadın olarak tekvando yapmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarıma örnek olmak beni çok mutlu ediyor. Tüm gençlere spor yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.



"Anne ve babamdan ilham aldım"



Ceyda Yücer (19) ise ailesi ile birlikte 10 yıldır tekvando sporunu yaptığını belirterek, "Annemden ve babamdan ilham alarak bu spora başladım, siyah kuşaktayım. Bu spor savunma sporu asla şiddet içermiyor kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Herkese de bu sporu yapmalarını tavsiye diyorum" şeklinde konuştu. Celin Yücer ise 5 yıldır tekvando yaptığını, ablası ve annesinden ilham alarak severek bu spora başladığını sözlerine ekledi. - TOKAT