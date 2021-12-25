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Aile boyu torbacı çıktılar - Son Dakika

Aile boyu torbacı çıktılar

25.12.2021 10:38
Aile boyu torbacı çıktılar

İZMİR merkezli 3 ilde, 450 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin aynı aileye mensup ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısı oldukları ortaya çıktı.

İZMİR merkezli 3 ilde, 450 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin aynı aileye mensup ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısı oldukları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Aralık'ta İzmir merkezli Balıkesir ve Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyona çeşitli şubelerden 450 ekip ve 2 bin personel katıldı. Operasyonda toplam 175 adreste arama yapıldı,163 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst ve adreslerindeki aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde, 7 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 10 ruhsatsız tüfek ve 45 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler arasında bulunan L.D., S.D., B.D., S.D., N.D., A.D., K.D., Ş.D., N.D., Y.D., S.D., M.D., M.D., E.D., H.D., S.D., H.D., A.D., A.D. ve E.D.'nin aynı aileye mensup ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısı oldukları belirtildi..ŞİFRE ŞEKEROperasyon öncesinde polisin şüphelileri 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldığı öğrenildi. Uyuşturucu satıcıların ağırlıklı olarak Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Şüphelilerin sattıkları uyuşturucuya 'şeker' adını verdikleri tespit edildi. Uyuşturucu kullananların, sokak satıcıların yanlarına gelip 'Şeker var mı?' diye sordukları, torbacıların da uyuşturucu maddeyi temin edip onlara sattıkları ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 163 kişi İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.


Aile boyu torbacı çıktılar
Aile boyu torbacı çıktılar
Aile boyu torbacı çıktılar
Aile boyu torbacı çıktılar
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Uyuşturucu, Balıkesir, Narkotik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aile boyu torbacı çıktılar - Son Dakika


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