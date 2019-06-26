Son Dakika Haberleri: Aile boyu torbacılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aile boyu torbacılar

1 saat önce

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu taciri baba ile kızı ve gelinini 2 kilo bonzai ile yakaladı.

Aile boyu torbacılar, System.String[]
Bursa narkotik polisi, uyuşturucu taciri baba ile kızı ve gelinini 2 kilo bonzai ile yakaladı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, uyuşturucu maddeyi S.K, H.A, Z.A. ve S.A. isimli 4 şüpheliden aldıklarını itiraf etti. Narkotik polisi, ifadelerin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 şahsa operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları 2 kilo bonzai ile birlikte yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3 kişinin aynı aileden baba, kız ve gelin olduğu öğrenildi. S.K, H.A, Z.A. ve S.A. adlı zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahısların sorguları devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Gemlik Kaymakamı'nın kavgada bıçaklanan 3 oğlundan Safa öldü Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 16:01:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile boyu torbacılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]