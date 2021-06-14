Aile Boyu Traktör Tutkusu - Son Dakika

Traktör meraklısı baba, oğullarıyla aile boyu çiftçilik yapıyor. Traktörlere merakıyla tanınan İsmail Çankaya 3 oğluyla birlikte tarlalarına giderken ilgi çekici görüntüler sergiliyor. Aralarında antika denebilecek modellerin de bulunduğu 4 traktörle sıra halinde köy yolarından geçerken baba ve oğulların keyfi de görülmeye değer. Tutkuyla antika traktörleri topladı, traktör sevgisini oğullarına da aşıladı.

Eskişehir'de kuruyemişçilikle uğraşan ve traktörlere merakı bulunan 62 yaşındaki İsmail Çankaya ile 3 oğlu, Bilecik'in İnhisar ilçesindeki köylerinde çiftçilik yapıyor. Baba ve oğulları, neredeyse her hafta sonu memleketleri Akköy'e gelerek sahip oldukları 4 traktöre binerek tarlalarıyla ilgileniyor.

Çankaya, 30 yıl önce Eskişehir'e taşındığını söyledi. Çocukluğunda başlayan traktör sevgisinin tarif edilemeyecek boyutta olduğunu belirten Çankaya, "4 traktör aldıktan sonra arazi almaya başladım. 350-400 incir ağacı dikmeye niyetlendim. 100 zeytin ağacı diktim. 10 senelik zeytin ağaçlarım da var ama zeytin olmadığı için bu sene incir ağacına yöneldim. Aydın inciri yetiştireceğim. " diye konuştu.

Gittiği yerlerde bıkmadan satılık traktörleri incelediğini, ilk aldığı traktörün 1959 model olduğunu aktaran Çankaya, şunları kaydetti: "Kütahya'nın bir köyüne gezmeye gittiğimde 'Satılık traktör var mı? ' diye sordum. Nakliye aracı bulup onu da aldım. Üçüncüsü de Deresakarı köyünden aldım. Bir traktör daha aldım. Çocuklarım da çok sevmeye başladılar. 'Bu traktörleri niye alıyorsun, ne yapacaksın? ' diye sordular. 4'ünü satıp yeni bir traktör almamı istediler ama şimdi traktörleri paylaşamıyorlar. İstediklerine binmek için birbirleriyle yarışıyorlar. "

Traktörlerinin tamiratıyla da ilgilendiğini anlatan Çankaya, bundan sonraki hedefinin küçük bir iş makinesi almak olduğunu sözlerine ekledi.

Çankaya'nın oğullarından 25 yaşındaki Ali Çankaya da önceleri babasının bu tutkusunu anlayamadıklarını hatta ilk aldığı araçla "antika" diye dalga geçtiklerini belirterek, "Babam sürerken traktörün çıkardığı o ara gaz sesine kendimi kaptırdık. Traktörün sesi hoşumuza gidiyor. " ifadelerini kullandı. Babasının sayesinde köy hayatına alıştıklarını ve sevdiklerini aktaran 17 yaşındaki Ahmet Çankaya ise "Normalde motosiklet kullanıyorum ama traktör kullanmak daha zevkli. " dedi. traktör antika bilecik çiftçi