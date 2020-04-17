Aile boyu ?uyuşturucu? gözaltısı - Son Dakika

Aile boyu ?uyuşturucu? gözaltısı
6 saat önce
KÜTAHYA'da polis ekiplerince evlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kadın E.D.?nin yanı sıra kızı ve oğlu düzenlenen baskında gözaltına alındı.
KÜTAHYA'da polis ekiplerince evlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kadın E.D.?nin yanı sıra kızı ve oğlu düzenlenen baskında gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstiklal Mahallesinde yaşayan anne E.D., kızı F.D. ve oğlu N.D.?nin evde sentetik uyuşturucu maddesi bonzai satışı yaptığını tespit ederek takibe aldı. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan Narkotik ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında E.D.?nin evinde uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma' suçundan soruşturma başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.D., kızı F.D. ve oğlu N.D., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:11 Kaynak: DHA
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