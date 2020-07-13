Aile boyu yankesicilik - Son Dakika

Aile boyu yankesicilik

Fatih'in ticaret merkezlerinden Eminönü'nde vatandaşların bebek arabalarındaki para dolu çantayı çalan aynı aileden biri çocuk 4 kişi yakalandı.

Fatih'in ticaret merkezlerinden Eminönü'nde vatandaşların bebek arabalarındaki para dolu çantayı çalan aynı aileden biri çocuk 4 kişi yakalandı. Aile boyu yankesicilik ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, yankesicilik olayı 1 Temmuz tarihinde saat 18.30 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Eminönü Meydanda yaşandı. Çocuklu bir kadının bebek arabasına asılı duran içinde 2 bin 800 lira para dolu çantası, yanına yaklaşan biri çocuk üç kişi tarafından 'oyalama' yöntemi ile çalındı. İddiaya göre, Yağmur T. (32), gözüne kestirdiği bankta oturan kadınları "oyalama" yöntemi ile perdelerken, Aykut D.(31) ise bebek arabasındaki çantayı asıldığı yerden alarak el çabukluğu ile beraberindeki küçük yaştaki bir kız çocuğuna verdi. Yankesiciler daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kendilerini bekleyen araçtaki Ayşe D.(50) ile birlikte kayıplara karıştı. Bu sırada çantasının çalındığını daha sonra fark eden kadın durumun polise bildirdi.


İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eminönü Meydanı'da geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yankesicilik olayını gerçekleştirdiği kamera kayıtlarından tespit edilen Aykut T. (31), Yağmur T. (32) isimli şahıslar Fatih'te, Ayşe D. (50) isimli kadın ise Beyoğlu'nda dün yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Ayşe D. polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakılırken, Aykut T. ve Yağmur T. ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Yankesicilik olayına karışan kadınlardan birinin hamile olduğu dikkat çekerken, olaya adı karışan çocukla ilgili işlem yapılmadığı öğrenildi.


Öte yandan, yankesicilik olayı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Elde ilden görüntülerde bir kadın, bebek arabalı bir kadının yanına yaklaşarak oyalıyor, erkek şüpheli de el çabukluğu ile bebek arabasındaki çantayı alıp yanındaki çocuğa verdiği görülüyor. - İSTANBUL

Eminönü, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile boyu yankesicilik - Son Dakika
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