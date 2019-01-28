Son Dakika Haberleri: Aile Boyu Zehir Ticareti

Aile Boyu Zehir Ticareti

1 saat önce

Aile boyu zehir ticareti Aynı aileden 4 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındıBURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan aynı aileden 4 kişi gözaltına aldı.

Aile boyu zehir ticareti
Aynı aileden 4 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan aynı aileden 4 kişi gözaltına aldı. Şahısların adliyeye çıkarılırken gülmeleri dikkati çekti.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 55 gram esrar, 12 adet ecstasy tablet, bir miktar metamfetamin, bir hassas terazi, bir tane ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
İlk işlemleri için emniyete getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Üçü kadın 4 kişi emniyetten çıkarken kendilerini görüntüleyen gazetecileri görünce gülerek ekip otosuna bindi. Şahısların savcılıkta sorguları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

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