Aile boyu zeytinyağı üretiyorlar

Kahramanmaraş'ta muhasebeci ve stajyer avukatlık yapan kardeşler annelerinden devraldıkları zeytinyağı tesisini aile boyu işletiyorlar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta muhasebeci ve stajyer avukat kardeşler annelerinden devraldıkları zeytinyağı tesisini birlikte işletiyorlar.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Zor ailesi, 2011 yılında zeytinyağı tesisi kurdu. Anne Halime Zor tarafından kurulan tesis daha sonra girişimcilik desteği sayesinde gelinleri Ebru Zor'a devredildi. Şirketin muhasebeci ve stajyer avukat

kardeş üyeleri ise ikinci mesleklerini yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş ve ilçelerinden getirilen zeytinlerden zeytinyağı ürettiklerini söyleyen Ahmet Zor, üniversiteyi bitirdikten stajyer avukatlık yaptığını aynı zamanda tesiste ailesiyle birlikte çalıştığını söyledi.

Kahramanmaraş zeytinyağını markalaştırmak istediklerini söyleyen Ahmet Zor, "Gençliğimizin verdiği dinamizmi çiftçimize, şehrimize ve ülkemize harcamak ve marka olma yolunda çalışıyoruz" dedi.

Ağabey Hüseyin Zor ise zeytinyağı tesisini kardeşiyle birlikte yönettiklerini belirterek, "Ben de kardeşim gibi ikinci bir mesleğe sahibim. Serbest muhasebeci ve mali müşavirim. Aslında biz bu tesisi aile şirketi olarak yürütüyoruz. 2011 yılında bu tesisi alırken annemin üzerine kayıtlıydı ve 2018 yılında tesisimizi büyüttüğümüz için ikinci tesisin desteğini ise eşimin adına almış olduk. Yani, 2012 yılında kayınvalide bir tesis kuruyor ve 2018 yılında bir gelin devlet desteği alarak tesisi kendi üzerine alıyor" dedi.

Kahramanmaraş zeytin ve zeytinyağının bölge iklimine bağlı olarak kaliteli olduğunu anımsatan Hüseyin Zor, "Kahramanmaraş Akdeniz'in doğusunda yer alması nedeniyle havası biraz sert geçiyor ve bu da zeytin ağacının soğuk havayı alması nedeniyle yağının daha kaliteli olmasına neden oluyor. Bu da Maraş yağının kendine has güzel bir kokusunun ve kalitesinin olduğunu gösteriyor. 2019 yılı için Kahramanmaraş'ta 15 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor ve ürün veren yaklaşık bir buçuk milyon ağaç yaşıyor. Kahramanmaraş zeytin yağı artık talepleri aşacak ve ürün çevre illere daha sonra da yurt dışına ihraç edileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anne Halime Zor ise, "Amacımız herkesin zeytinyağını katkısız ve hilesiz bir şekilde yemeleri için bu tesisi kurduk. Önce ben yaptım şimdi de gelinim yapıyor bu işi. Soy ismimiz Zor olduğu için zor işleri başarıyoruz" diye konuştu.

Gelin Ebru Zor ise, "2011 yılında kalkınma desteği sayesinde kayınvalidem tesisimizi kurdu. 2018 yılında ben de deste alarak üretimimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.