Aile Bütçesine Kadın Eli Değdi

Kırşehir
'de, uzun yıllar köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Zeynep Atalay, merak sardığı güzellik sektöründe eğitimlerini tamamlayıp kendi işletmesini açarak aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kaman
ilçesine bağlı Hamit köyünde doğan Atalay, büyüdüğü köyde evlendi. Eşi işçi olarak yurt dışına giden Atalay, üniversite eğitiminin ardından Kırşehir'e yerleşerek halkla ilişkiler elemanı olarak güzellik merkezinde işe başladı.
Daha önce köyünde tarım ve hayvancılık yapan Atalay, güzellik sektörüne merak sardı ve bu işi profesyonelce yapmak için iki yıl hafta sonları Ankara
'ya giderek uzmanlık eğitimi aldı.
Kalıcı makyaj ve güzellik uzmanlığı eğitimini başarı ile tamamlayan Atalay, babaannesinin adını verdiği güzellik salonunu açtı.
Zeynep Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışan kadının daha güçlü olduğunu vurgulayarak, hayatının dönüm noktasının lise eğitimine başlamak olduğunu söyledi.
Başarının formülünü istemek, emek vermek ve hakkı ile çalışmak olarak tanımlayan Atalay, "İki ayrı güzellik salonunda çalıştıktan sonra Ahi Çarşısı'nda küçük bir ağda salonu açtım. Gelen yoğun talep doğrultusunda işletmemi kısa bir sürede güzellik salonu olarak büyüttüm." dedi.
"Meslek aşkı benim için birinci sıradaydı"
Sevilmeden yapılan işin zorluğunu tecrübe ettiğini belirten Atalay, şunları kaydetti:
"İşimden çok memnunum, severek yapıyorum. Sevmeyen bu işi yapamaz zaten. Güzellik sektörüne girdikten sonra kalıcı olmayı düşündüm. Onun için belge gerekiyordu. İşimi profesyonel yaptığımı ispat etmeliydim. Haftada iki gün Ankara'ya git gel yapmak çok zordu. Ben iznimden, çocuğumdan, evimden, dinlenmeden fedakarlık ederek gittim. Meslek aşkı benim için birinci sıradaydı."