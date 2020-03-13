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Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi
6 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde aile bütçesine katkı sağlayan İŞKUR destekli dikiş nakış kurslarına, ilçedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde aile bütçesine katkı sağlayan İŞKUR destekli dikiş nakış kurslarına, ilçedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.
Şaphane Halk Eğitim Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamda, "Makine zigzak Nakışları, Bindallı Üç Etek ve Sade Dikiş kurslarımız yoğun katılımla devam ediyor. Bayan kursiyerlerimiz, bu 3 kursumuzu bitirip meslek sahibi olmayı hedefliyor ve İŞKUR desteği ile yevmiyelerini alarak aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyorlar. Bizler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaklaşık 50 bayan kardeşimize kurs veriyoruz. Çalışmalarımız usta öğreticilerimizin üstün gayretleriyle başarıyla devam ediyor" diye konuştu. - KÜTAHYA
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