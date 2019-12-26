Aile, çalışma sosyal hizmetler bakanı selçuk, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısında... - Son Dakika

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Aile, çalışma sosyal hizmetler bakanı selçuk, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısında...
6 saat önce
Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:07 Kaynak: DHA
Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında konuştu-1
Son Dakika Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır