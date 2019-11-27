Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bursa'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da ziyaretlerde bulundu.

Bakan Selçuk, merkez Osmangazi ilçesindeki Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'ni geldi.

Daha sonra Merinos Parkı içinde Bursa Çölyakla Yaşam Derneği tarafından işletilen "Glutensiz Yerim Kafe ve Restoran"ı gezen Selçuk, burada işletme hakkında bilgi aldı.

Ardından Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'yi ziyaret eden Bakan Selçuk, fabrikanın üretim bölümünü gezdi ve burada çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bakan Selçuk, son olarak Yıldırım İstihdam Merkezi ziyaretinde de çalışanla bir araya geldi.