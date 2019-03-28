Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurduğu...

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurduğu...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının hendek operasyonlarında şehit olan Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i şehit aileleri için verilen yemekten sorduğu bir soru nedeniyle...

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının hendek operasyonlarında şehit olan Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i şehit aileleri için verilen yemekten sorduğu bir soru nedeniyle ağır hakaretlerle kovulması kabul edilemez. Bu gazilik unvanına sahip Atatürk'ün ve tüm şehit ve gazilerimizin ruhunu inciten çirkin bir davranıştır. Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak görüyor ve kınıyoruz. Kendilerini tüm şehit ailelerimizden özür dilemeye davet ediyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:59 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Kemal Atatürk, Politika
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