Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğünden kan bağışına destek - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdülüğü, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İl Müdürü Nevzat Özer yaptığı açıklamada, 145 personeli ile kan bağışında bulunduklarını kaydetti.

Kan bağışının can kurtarmak demek olduğunu belirten Özer, "Ne zaman ihtiyacımız olacağını bilemeyiz, kan bağışında bulunalım, kan bağışını önerelim. Pandemi ya da yakın zamanda hepimizi üzen İzmir depremi gibi afetler bize dayanışmanın ve hazırlıklı olmanın önemini hatırlatmıştır. İl Müdürlüğümüz idarecileri ve personelleri de önce insan diyerek yoğun bir katılımda bulundu. Tüm personellerime çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da hassasiyet göstererek kan bağışı için kendilerini davet eden İl Müdürü Nevzat Özer'e ve personellerimize teşekkür etti.

Pandemi sürecinde Kızılay'ın kan stoklarında ciddi azalma olduğunu ifade eden Saygılı, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.