Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Amasya İl Müdürü Kurt Açıklaması - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, vatandaşlara kadına şiddete karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, "Şehzadeler şehri güzel Amasya'mıza ve Amasya delikanlısına yakışmayan kadına yönelik şiddeti yok edelim." dedi.

Kurt, gazetecilere, psikolog, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlarla şiddeti sıfırlama konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kadına şiddet sorununu çözmek için erkeklere ceza odaklı yaklaşılmasının yeterli olmadığına işaret eden Kurt, "Erkekler, farkındalık çalışmaları ve rehabilitasyon programlarıyla desteklenmelidir. Hakkında herhangi bir tedbir kararı olan erkeklere bireysel ve grup çalışmalarıyla destek olunmalıdır. Kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerle çalışma, şiddeti önleme ve etkilerini rehabilite etme, etkisini azaltma, güvenli toplum oluşturma yaşantısı için önemlidir. Kadının şiddet gördüğünü gören ve şiddet ortamında büyüdüğü için şiddet uygulama ihtimali yüksek olan çocuğun geleceği için bu çalışma önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kadına şiddeti sıfırlamak için vatandaşlarla iş birliği yapmak istediklerini dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, sosyologlarımız ile Amasya'da şiddeti sıfırlama hedefimize katkı bekliyoruz. Gelin iş birliği yapalım. Sonuçta bir ırmağın insanlarıyız, biriz, beraberiz, aileyiz. İnsanız, hata yapabiliriz. Hatadan dönme erdeminin onurunu yaşamak da özeldir. Bir şekilde şiddet uygulamış erkekler ile çalışmak, onları dinlemek, gerekiyorsa bireysel ve grup çalışmaları yapmak isteriz. Arayın görüşelim, çağırın gelelim. Resmi işlemsiz 24 saat hizmete hazırız. Yeter ki şehzadeler şehri güzel Amasya'mıza ve Amasya delikanlısına yakışmayan kadına karşı şiddeti yok edelim."