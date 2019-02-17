Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergezen: "Türk Toplumu Son Yıllarda Yaşlanma...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergezen: "Türk toplumu son yıllarda yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya" "3 çocuk politikası çerçevesinde nüfus politikaları geliştiriyoruz"BOLU - Bolu'da düzenlenen 3.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergezen: "Türk toplumu son yıllarda yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya"

"3 çocuk politikası çerçevesinde nüfus politikaları geliştiriyoruz"



BOLU - Bolu'da düzenlenen 3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresinde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, "Türk toplumu son yıllarda yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya. En az 3 çocuk politikası çerçevesinde biz de bir takım nüfus politikaları geliştiriyoruz" dedi.

Bolu'da, Koru Hastaneleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek olan "3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi" başladı. Kongreye, Türkiye ve yurt dışından yüzlerce doktor, hemşire ve sağlık personelinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen de katıldı.

Kongreye katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, "Kadınları güçlendirmek en önemli politikalarımızdan birisi. Hem kadınların güçlendirilmesi hem de toplum sağlığı bu konulardaki sosyal politikaları geliştirmek ve toplumu bu konuda şekillendirmek ve yönlendirmekle sorumluyuz" dedi.

"2017 yılı itibariyle nüfus artış oranı 2.17'lerde kaldı"

Son yıllarda ülke olarak yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu belirten Ergezen, "Türk toplumu nüfus açısından genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Ancak son yıllarda yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer doğum oranlarımız bu şekilde kalırsa, bütün refah toplumlarının karşılaşmış olduğu sorunla maalesef biz de önümüzdeki yıllarda yüzleşmek zorunda kalacağız. 2017 yılı itibariyle nüfus artış oranı 2.17'lerde kaldı. Dolayısıyla bu artış oranları sebebiyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi en az 3 çocuk politikası çerçevesinde biz de bir takım nüfus politikaları geliştiriyoruz. Bu politikaları geliştirirken de kadınların sağlıklı, huzurlu, rahat ve iş hayatından kopmadan hayatlarını devam ettirmeleri politikalarının altyapılarını kanunsal ve kurumsal bazda da ilerletiyoruz. Çocuklar bizim toplumumuzun geleceği. Onlar yarınlarımız. Dolayısıyla yatırımlarımızı doğru yapmamız gerekiyor. Bu tip politikalara da önem vermemiz gerekiyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu anneler ve toplum için buradayız" dedi.

"Zihinsel sağlık da önemli olduğu için bu konuda bilinçlendirme yapıyoruz"

Bakanlık olarak aile eğitim programları olduğunu kaydeden Ergezen, "Aile eğitim programlarımız var. Doğum öncesi, doğum sonrası ve doğumla ilgili sadece annelere değil, babalara yönelik de eğitimler veriyoruz. Bu konuda 1 milyonu aşkın kişiye hamilelik, doğuma hazırlanma, doğum sonrası lohusalık şeklinde devam eden eğitimler verdik. Hedef bilinçli anne olmak, bilinçli toplum olmak, bilinçli çocuk yetiştirmek. Bu süreci de sağlıklı geçirmek. Günümüzde tıp ve teknoloji çok ilerlediği için anne ve bebek doğumlardaki ölüm oranları azalmasına rağmen, bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Sadece bedensel sağlık değil, ruhsal sağlık ve zihinsel sağlık da önemli olduğu için bu konuda bilinçlendirme yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kongrede birçok konu ele alınacak

Kongrede, Türkiye'de ve dünyada doğum, doğumdaki müdahaleci tutum, artan sezaryen oranları ve topluma etkileri, üreme dengesi, fiziksel alan ve personel sorunlarının incelenerek, hastanelerin sistematik ve simetrik uygulama mekanizmalarında yaşanan aksaklıklar, sağlık personelinin bilgi ve beceri düzeyleri, tutumları, çalışma koşulları, özlük hakları, anne-bebek dostu hastane kavramı gibi önemli konular ele alınacak.

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