Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşkur, Geçen Yıl 1 Milyon 247 Bin 188 Kişinin...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek önemli başarıya imza attı"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
: " İŞKUR
, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek önemli başarıya imza attı"
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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