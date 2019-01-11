Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşkur, Geçen Yıl 1 Milyon 247 Bin 188 Kişinin...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşkur, Geçen Yıl 1 Milyon 247 Bin 188 Kişinin...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek önemli başarıya imza attı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: " İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek önemli başarıya imza attı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:18 Kaynak: AA

İŞKUR, Selçuk, Güncel
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