Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin Aylıklarında Oluşan Fark...
6 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin aylıklarında oluşan fark tutarları ocak ayı içerisinde ödenecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin aylıklarında oluşan fark tutarları ocak ayı içerisinde ödenecek."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:11 Kaynak: AA
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