Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin Aylıklarında Oluşan Fark...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin Aylıklarında Oluşan Fark...

6 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin aylıklarında oluşan fark tutarları ocak ayı içerisinde ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin aylıklarında oluşan fark tutarları ocak ayı içerisinde ödenecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Selçuk, Güncel
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